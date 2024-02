Valente presenta Ascoli-Sudtirol: «Partita tosta»

Il tecnico del Sudtirol, Federico Valente, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Ascoli.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo ripreso la preparazione martedì dopo due giorni liberi in vista di una settimana lunga, ma abbiamo lavorato con molta concentrazione: oggi faremo l’allenamento, poi partiremo già alla volta di Ascoli. Con grinta e volontà, vista la piazza e l’avversario ci aspetta qualcosa di tosto. L’Ascoli viene da un buon momento, hanno vinto a Como sabato scorso, ed è una squadra tosta con molta fisicità, intensità e pericolosa su palla inattiva. Noi abbiamo qualcuno da valutare, Kurtic è stato malato ma riprende quest’oggi, speriamo stia bene, mentre Vinetot si è fatto male martedì, dobbiamo capire per quando starà fuori; però Molina sta lavorando individualmente, settimana prossima tornerà in gruppo. El Kaouakibi sta lavorando bene, è pronto per partire titolare. Prima che il Direttore partisse per il mercato abbiamo parlato di quello che potesse darci una mano, e Mallamo, giocatore polivalente, rinforza il nostro centrocampo. Siamo messi ora molto bene, c’è solo da lavorare e continuare su questa strada. La Serie B è un campionato tosto, ma davvero ho visto lavorare bene la squadra, ho la mia idea e continuo questo percorso con i ragazzi: è la mia settima settimana di lavoro, spero che presto si vedano i frutti».