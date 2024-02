Palermo-Bari: i convocati di Marino

In vista del match di questa sera al Renzo Barbera tra Palermo e Bari, il tecnico dei galletti Marino ha comunicato i convocati per il match.

Di seguito il comunicato:

“Prima chiamata per Guiebre; Benali squalificato

Il Bari di mister Marino si prepara a far visita al Palermo di mister Corini in occasione della 23a giornata Serie BKT ’23-’24 in programma al ‘Renzo Barbera’ domani, venerdì 2 febbraio, a aprtire dalle 20:30.

Per la sfida contro i siciliani il tecnico biancorosso non potrà contare sullo squalificato Benali; prima convocazione in biancorosso per Guiebre. Sono dunque 22 i convocati biancorossi:

PORTIERI: 12.PELLEGRINI, 22.BRENNO,38.PISSARDO

DIFENSORI: 5.MATINO, 19.GUIEBRE, 21.ZUZEK, 23.VICARI, 25.PUCINO, 31.RICCI, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 10.BELLOMO, 14.LULIĆ, 24.EDJOUMA, 44.ACAMPORA

ATTACCANTI: 7.MENEZ, 9.NASTI, 11.ACHIK, 20.SIBILLI, 47.PUSCAS, 77.MORACHIOLI, 91.KALLON”.