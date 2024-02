Bianco presenta Sampdoria-Modena: «Mercato? Per i tecnici periodo complicato»

Il tecnico del Modena, Paolo Bianco, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida contro la Sampdoria.

Di seguito le sue parole:

«Finalmente si è chiuso il mercato invernale, per noi allenatori è complicato lavorare in questo periodo, alcuni ragazzi possono essere distratti da queste voci. Come già ho detto, la società è stata brava a mettermi a disposizione già in estate una rosa di un certo livello, e anche in inverno la dirigenza ha fatto quanto avevo richiesto, apponendo alla rosa i due giocatori che ci servivano, Gliozzi e Corrado. Sono molto felice. Sampdoria? Per tutti i ragazzi giocare al Marassi è una soddisfazione, sia contro il Genoa che contro la Samp, sono squadre storiche che giocano in uno degli stadi più belli di Italia: i miei ragazzi hanno la voglia di mettere in campo le loro qualità, contro uno squadra forte che non sta attraversando un buon momento, anche se ha vinto contro il Cittadella. Questo è stato sintomo di carattere e personalità, ma noi dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto con il Parma, sia sottoforma di risultato che di prestazione: la squadra ha ritrovato quello che era mancato nell’ultimo mese, non va disperso. Anche se comunque la squadra c’è sempre stata. Le scelte le faccio sempre in base a quello che vedo in campo, con la massima trasparenza e l’obiettivo di dare qualcosa alla squadra».