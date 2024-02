Pecchia presenta Parma-Venezia: «Esame importante»

Alla vigilia della sfida di campionato tra Parma e Venezia l’allenatore della squadra crociata Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«C’è voglia di giocare e il match arriva al momento giusto. Affrontiamo quella che è una delle migliori squadre del campionato. Ci sarà anche un bell’ambiente, c’è grande attesa. E questo fa bene. Modena? Va tenuta stretta la sconfitta, può essere un grande monito per tutti noi. La squadra si è preparata e ha lavorato bene, in proiezione di Venezia, quello che c’è da fare sabato, sia dal punto di vista tattico e di energia mentale. Tutti sono proiettati alla partita di sabato. Credo che sabato sia un esame importante, perché il confronto è bello e quindi ci mette alla prova, una prova prima per noi stessi. I tre punti valgono sempre, però sabato non sarà determinante ma una bella prova per noi stessi.Big match? Tutte le partite sono importanti, valgono tre punti. Così come l’Ascoli e la Ternana, erano grandi partite. Sabato è più semplice perché tutti sanno che affrontiamo un avversario di valore, ma di valore si sono rivelati anche l’Ascoli o la Ternana. Non esistono partite di primo livello o secondo livello, sarà un bell’esame. Il mercato? Dopo Genova l’ho detto e lo ridico oggi ancora con più convinzione, c’è una strategia, è una scelta del Club condivisa totalmente dal sottoscritto, perché continuiamo ad avere fiducia nel gruppo e in ciascun ragazzo. Lo dico con ancora più forza oggi, ho grandissima fiducia nel gruppo, anche quelli che sono più indietro, poco altro da aggiungere sul mercato… Il Venezia ha qualità in mezzo al campo con Busio e Tessman e davanti ha due prime punte di struttura. Al di là della partenza di Johnsen la squadra è definita e chiara, ha lottato e lotterà per la promozione fino alla fine. Noi siamo concentrati su di noi, vogliamo fare una grande gara».