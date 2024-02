Pirlo presenta Sampdoria-Modena: «E’ il momento di fare risultati»

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, si è espresso in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Modena.

Di seguito le sue parole:

«Mercato? Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Il mercato, lo sapevate, era un po’ paralizzato e in base a chi veniva ceduto potevamo far qualcosa. Sono arrivati giocatori giovani, li valuteremo. Si cerca continuità, è il momento di fare risultati. Le squadre dietro hanno fatto più punti di chi li precedeva. Se sbagli partita rischi di tornare in fondo. Abbiamo fatto un ottimo risultato a Cittadella. Piccini? Giocherà dall’inizio, ha avuto la possibilità di allenarsi con noi. Si è inserito bene. E’ un giocatore di una certa esperienza. Piccini sta bene, in questi due anni ha sempre giocato ed è un calciatore utile e di esperienza. E’ un giocatore di un certo spessore, ha una bella prestanza che in B serve. Alvarez si sta allenando bene, sta cercando di prendere il giusto ritmo e giorno dopo giorno migliora la sua condizione. Darboe invece farà il primo allenamento oggi, verrà in panchina e vedremo. Il mercato degli svincolati è aperto e magari può capitare l’occasione. Ora ci siamo un po’ sistemati. All’inizio eravamo senza un difensore dopo l’infortunio di Ferrari e ora abbiamo preso Piccini. I nostri centrali sono stati bravi ad avere poche squalifiche ed infortuni. Esposito? Sta meglio. Si è allenato con noi tutta la settimana. Ora lo valutiamo e vedremo se farlo giocare dall’inizio o farlo partire dalla panchina. Esposito e Alvarez possono giocare insieme. Sono calciatori che legano bene il gioco. Non sono punte centrali ma riescono a dare il meglio quando hanno giocatori vicini. Può esserci la possibilità che possano giocare insieme. Verre è ancora fuori perchè stanno ancora valutando qualche opzione, poi vedremo quello che succederà. Domani non sarà della partita, per il futuro si vedrà. Con il Cittadella è stata una buona prestazione sotto il profilo caratteriale. Non è facile andare sotto a Cittadella e, fin dall’inizio, ho chiesto alla squadra di giocare come loro. Quando giochi contro di loro devi battagliare e alla fine siamo riusciti a vincere la partita. Contro il Modena sarà una gara diversa rispetto alla gara di Cittadella. Il Modena è una squadra che gioca, ha sempre fatto le partite. Ha cambiato schieramento, domani vedremo un modulo diverso. Anche per noi sarà una partita diversa rispetto alla gara di Cittadella. Barreca? E’ un giocatore che è stato fuori tanto, è stato fuori due mesi. Deve allenarsi con una certa continuità. Nelle ultime due gare è entrato e domani potrà anche partire dall’inizio. Borini e Pedrola? Si stanno allenando, anche adesso. Finalmente sono tornati sul campo. Speriamo possano tornare presto ma i tempi di recupero non possiamo ancora saperli. Pedrola è un po’ giù di morale ma è normale perchè è un ragazzo di 20 anni che ha iniziato bene e fermarsi così non è facile. Bisogna rincuorarlo e stargli vicini facendogli capire che nel calcio capitano queste situazioni. Anche Vieira è in fase di recupero sul campo, forse lui è più avanti degli altri. De Luca non ha ricevuto proposte e non c’è mai stata l’intenzione di cederlo. La squadra a livello psicologico la vedo bene. L’inizio non è stato facile per tanti ragazzi perchè giocare davanti a 25mila persone per i giovani era difficoltoso, nel momento delle difficoltà. Quando abbiamo iniziato a vincere e a fare prestazioni hanno capito in che squadra giocavano. Nessun obiettivo. L’obiettivo è la partita di domani. Solo noi possiamo uscire dal periodo buio staccandoci dalla zona playout. Lo abbiamo sempre detto da inizio stagione. Puoi vincere o perdere contro chiunque. E’ sempre capitato nel girone di ritorno»