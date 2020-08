«Quando mi ha bloccato il Palermo? Mi aveva cercato qualche mese fa, quasi alla fine del lockdown e io ero impegnato nei playoff, una settimana dopo eravamo d’accordo su tutto. Cosa è cambiato in me rispetto a quando ero a Siracusa? il girone lo conosco, al Siracusa sono arrivato da un anno al Pordenone e sono arrivato con tante speranze, ho trovato un mister che mi ha dato tanti fiducia. Da lì ho fatto tanta scelta. Sono cambiato grazie agli allenatori che ho avuto, ho giocato in piazze che mi hanno formato. ora sono nella piazza migliore per me».

Queste le dichiarazioni di Nicola Valente, nuovo esterno offensivo del Palermo, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa.