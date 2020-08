«La mia è una storia che si può rivedere in altri calciatori. Ho fatto tanta gavetta, a 17 anni ero in C2, poi sono andato in serie d dove non spendono molto sono stato comprato e vincolato fino a 25 anni. Ho fatto tanta gavetta, a 23 anni mi sono comprato il cartellino e ho pagato per giocare».

Queste le dichiarazioni di Nicola Valente, nuovo esterno offensivo del Palermo, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa.