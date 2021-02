Intervistato durante “Siamo Aquile”, in onda su “TRM”, Nicola Valente ha così parlato:

«Negli allenamenti siamo una squadra veramente unita, con degli uomini veri, probabilmente nel momento dell’infortunio di Pelagotti, eravamo lontani e siamo rimasti sotto shock. Ma sono cose che possono capitare nel calcio. A fine partita, nello spogliatoio c’è stato un abbraccio verso Alberto, ci tengo a precisarlo. Il gruppo è unito. Io sono un giocatore del Palermo e sono qui per fare il bene del Palermo. La squadra è con l’allenatore assolutamente. Lavoriamo con lui molto sereni. Non seguo molto i giornali. Cerco di concentrarmi più sul lavoro.





Giovani in squadra? Sono d’accordo con Lucarelli per quanto detto su Lucca. I giovani ci stanno dando tanto. Lui, Rauti e Silipo. Averne in squadra è una grande fortuna. Ma anche i vecchi, hanno dato e daranno una mano importante alla nostra causa. Aspettarli? In questi campionati non puoi aspettarli tanto, specie a Palermo. Loro non hanno deluso le aspettative. Quando entrano in campo non sembrano neanche dei ventenni ma molto più maturi».