Intervistato durante “Siamo Aquile”, in onda su “TRM”, Nicola Valente ha così parlato:

«Era rigore contro la Ternana? Si ero davanti al difensore, mi ha spinto da dietro. Io terzino? L’avevo fatto un paio di volte ma sono sempre stato un’ala abbastanza difensivo. Quando c’è bisogno mi metto anche in porta, paro come Pelagotti (ride ndr).





Momento più basso ad Avellino? Il risultato probabilmente si, per noi giocatori deve essere così. Il patto col mister? Lo facciamo ogni giorno quando andiamo a lavorare al campo. Sono stato in tanti spogliatoi, ma in pochi ho visto una reazione come in quello nostro. Siamo molto uniti. Dobbiamo chiuderci in noi stessi aggredendo ogni giornata per lavorare al meglio e conquistare più punti possibili».