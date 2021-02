L’ex tecnico del Palermo ha rilasciato una lunga intervista a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Di seguito alcuni passaggi:

Ilicic, che carriera ha fatto?

«Mio figlio, che lavorava con Sabatini, ci ha visto bene. Sta dando il meglio di se stesso, ha un talento incredibile. Con Ilicic mi arrabbiavo spesso perché in allenamento dava il 40%, perché aveva paura di arrivare stanco alla partita. Per fortuna ha capito con Gasperini che sbagliava. Ha capito che per stare a certi livelli il talento non basta, serve il lavoro quotidiano.





Dybala? E’ un talento cristallino. E’ da grande club, l’unico problema è che non è forse una prima punta o una seconda punta. E’ più un trequartista, inoltre ho la sensazione che non devi dargli troppi compiti in fase di non possesso.

Zamparini al Palermo era un presidente che si è contornato di persone competenti. Poi magari non le stava a sentire. Poi aveva che ogni tanto si innamorava dei fantasisti. Da questo punto di vista è stato molto bravo.

Quale la squadra più forte che ho allenato?

Difficile, di solito mi chiamavano quando avevano sparecchiato (scherza, ndr). Forse il Palermo, che aveva molto talento. Non ha fatto la carriera che doveva Hernandez. Aveva tecnica, velocità, ma non basta avere queste qualità per sfondare».