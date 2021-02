Intervistato durante “Siamo Aquile”, in onda su “TRM”, Nicola Valente ha così parlato:

«Questa squadra ha grandi qualità umane, come visto nel derby col Catania. Dobbiamo migliorare ancora di più. Domenica eravamo davvero afflitti per la sconfitta. Devi spiegarlo alla gente, che giustamente vuole molto di più. Abbiamo ancora molte partite per dimostrare il valore del Palermo calcio.





Mirri? Il Presidente ci ha sempre spronato davvero tanto, mai qualcosa di negativo. Prima e dopo ogni partita. Mancanza di personalità? Può anche starci che lo dica il Presidente. Noi dobbiamo far ricredere tutti e tirare fuori quel qualcosa in più.

In questo momento, non dobbiamo pensare ai playoff. Dobbiamo tirarci fuori da queste prestazioni negative. Fare punti pesanti e importanti, questo è il nostro obiettivo adesso.

Manca la personalità? Il Girone C è molto più tosto a livello fisico, di personalità, di temperamento. Io penso che in questa squadra ci siano calciatori che sapranno come tirarci fuori d questo momento. Io mi posso affiancare a Santana, lui da sempre una parola in più, ci incita sempre a bordo campo quando non gioca. Penso che questa squadra possa dare tanto a livello di personalità».