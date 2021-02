Intervistato durante “Siamo Aquile”, in onda su “TRM”, Nicola Valente ha così parlato:

«Dobbiamo rimboccarci le maniche in questi giorni per arrivare al meglio sabato. Da parte nostra nel secondo tempo di Avellino non c’è stata reazione sicuramente a causa del gol che ci ha tagliato le gambe e che è arrivato a pochissimi minuti del secondo tempo e non siamo stati in grado di reagire.





Siamo in una posizione in classifica che ci porta ad avere pressioni maggiori per una piazza del genere. Sotto pressione ci possono essere dei cali di tensione».