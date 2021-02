Intervistato durante “Siamo Aquile”, in onda su “TRM”, Nicola Valente ha così parlato:

«Arriviamo da una bella partita contro la Ternana dove abbiamo tenuto il pallino del gioco. Con l’Avellino è stata una partita sporca basata sulle seconde palle e dove abbiamo giocato un buon primo tempo.





Gol? Una cosa che può capitare nel calcio. In quel momento lì abbiamo perso un po’ di fiducia, ma Pelagotti ci ha salvato in moltissime partite. Gli stiamo vicini e siamo ancora più uniti come squadra. È chiaro che si va a guardare il risultato e noi abbiamo portato a casa zero punti. Siamo tornati a casa a testa bassa».