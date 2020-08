«Se qualche ex della Carrarese mi ha parlato del Palermo? Avevo parlato in passa di questa piazza con Berti. Lui mi ha detto ti auguro di andarci a giocare. mi ha chiamato ed era felice per me, così come Baldini. Questa è una piazza da Serie A. Sono onorato di essere qui».

Queste le dichiarazioni di Nicola Valente, nuovo esterno offensivo del Palermo, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa.