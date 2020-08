” La priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per ora. Dovesse esserci un incremento più accentuato dovremmo fare delle valutazioni”. Queste le parole del coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, rilasciate ai microfoni di “Il Messaggero” in merito alla riapertura degli stadi.