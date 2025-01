Valenciennes, il ds Chorley: «Appuah è veloce, forte e abile nell’uno contro uno. Felici di averlo»

Stredair Appuah è un un nuovo giocatore del Valenciennes. Nella mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio, il Palermo ha annunciato la cessione in prestito dell’esterno offensivo alla squadra francese che, sui propri canali ufficiali, ha riportato le parole del proprio direttore sportivo, Ben Chorley:

«Continuiamo a rafforzare la nostra squadra nella finestra di mercato con questo quarto arrivo. Stredair è un giocatore che seguiamo da molto tempo. Poter parlare con lui del progetto è stato molto importante. La struttura professionale che abbiamo messo in atto ci ha permesso di lavorare con il Palermo per finalizzare il prestito. L’allenatore cercava un giocatore alto, veloce, forte e con ottime capacità nell’uno contro uno. Stredair rientra in questo profilo. Siamo molto felici di averlo».

