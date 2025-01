Concessione “Renzo Barbera”, l’ass. Anello: «City Group società seria. L’obiettivo è avere uno stadio di alto livello»

L’amministrazione comunale e il City Football Group stanno lavorando in sinergia per definire il rinnovo della convenzione relativa allo Stadio Renzo Barbera. L’obiettivo è garantire una riqualificazione complessiva dell’impianto, come confermato dall’assessore Sandro Anello, intervistato da Radio Spazio Noi:

«In perfetta sinergia con la società, stiamo mettendo a punto quello che può essere il rinnovo della convenzione. Questa deve andare in Consiglio Comunale e deve essere ovviamente condivisa. Stiamo lavorando per fare in modo che, con questo rinnovo, ci possa essere una riqualificazione complessiva dello stadio. La società sta dimostrando di essere solida e seria. Vuole impegnarsi per riqualificare realmente tutto l’impianto».

Tra gli aspetti più rilevanti della trattativa c’è la gestione a lungo termine dell’impianto, con un’attenzione particolare alla sostenibilità del progetto e agli investimenti necessari per garantire una struttura moderna e adeguata agli standard richiesti:

«In questa fase non è tanto importante il numero di anni. È importantissimo capire il progetto e l’obiettivo che la società e l’amministrazione comunale, insieme, possono avere per rendere il ‘Barbera’ uno stadio all’altezza di una squadra che deve essere riportata agli altissimi livelli di un tempo. Quindi, ovviamente, deve avere una struttura adeguata».

La volontà del City Football Group di investire nella gestione e nella riqualificazione dell’impianto appare chiara, con l’intenzione di rendere il Barbera un punto di riferimento per il calcio di alto livello.