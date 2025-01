Tmw: “Pohjanpalo al Palermo per 5,5 milioni di euro”

Proseguono le trattative di mercato tra Palermo e Venezia, con un’importante novità in arrivo. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, domenica potrebbe essere il giorno decisivo per l’approdo in rosanero di Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese lascerà il Venezia con un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5,5 milioni di euro.

Fumata nera, invece, per lo scambio tra Antonio Candela e Salim Diakitè, che avrebbe dovuto portare il primo in Sicilia e il secondo in Veneto. L’operazione sembra ormai destinata a sfumare, anche se Candela potrebbe comunque lasciare il Venezia, vista l’attenzione del Sassuolo nei suoi confronti.

Il Palermo, dunque, si avvicina a un colpo di spessore per l’attacco, mentre resta da capire se ci saranno ulteriori movimenti in entrata e uscita nei prossimi giorni.