Dal Veneto: Palermo, più vicina l’intesa col Venezia per l’arrivo di Pohjanpalo. La situazione

Potrebbe terminare in queste ore la telenovela che riguarda il possibile trasferimento di Joel Pohjanpalo al Palermo. Come si legge su Trivenetogoal.it, la trattativa tra i rosanero e il Venezia sembra essersi riaperta, tanto che le parti sarebbero più vicine alla definitiva fumata bianca. In attesa di ulteriori aggiornamenti che sono attesi a breve, un ulteriore indizio potrebbe fornirlo il tecnico dei lagunari Eusebio Di Francesco attraverso la lista convocati che il club veneto (impegnato contro l’Udinese nella giornata di domani, sabato 1 febbraio) comunicherà in queste ore.

