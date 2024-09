Valencia, Rafa Mir nei guai: arrestato per violenza sessuale su due donne

Il Valencia è alle prese con il caso Rafa Mir. Secondo quanto raccolto da Cadena Ser il giocatore è stato arrestato la scorsa notte, lunedì 2 settembre, insieme ad un altro uomo con l’accusa di violenza sessuale su due donne di circa 25 anni. Come emerso dalle prime ricostruzioni il reato sarebbe avvenuto nell’abitazione dell’attaccante spagnolo e, in seguito alla denuncia esposta da parte delle vittime (le quali si sono anche recate in ospedale dopo l’accaduto), è finito in carcere dove ha trascorso la notte. Adesso Rafa Mir è in attesa di rilasciare la propria versione davanti alle autorità.

