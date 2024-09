UEFA, svolta storica: messo un tetto ai prezzi dei biglietti per le tre coppe europee

A partite da questa stagione, come reso noto dalla stessa Uefa, i prezzi dei biglietti per le trasferte di Champions, Europa e Conference League avranno un tetto massimo.

A partire da quest’anno i prezzi massimi dei biglietti per i tifosi ospiti sarà di 60 euro per la Champions, 40 euro per l’Europa League e 20 per la Conference League, costi che saranno ulteriormente abbattuti a partire dal prossimo anno. In particolare erano stati i tifosi del Bayern Monaco a portare avanti la contestazione. I prezzi, appunto, sono destinati a calare già dal prossimo anno, dato che per la stagione 205/26 ci sarà un’ulteriore calo che poterà a 50 euro la Champions e 35 l’Europa League