«Gol del Palermo in fuorigioco? Eravamo messi in diagonale. L’ Arbitro mi ha detto che ha visto così, noi dalla panchina abbiamo visto fuorigioco. Ormai comunque è finita la partita. Un punto tra Palermo e Savoia? Avevo detto ci aspettavano 17 finali. I ragazzi si stanno mettendo in gioco, A Torre Annunziata abbiamo preso un punto, la squadra lì ha fatto una grande partita. Oggi meritavamo qualcosa in più, Ci teniamo stretto l atteggiamento. Palermo e Savoia ci hanno fatto capire che con questa mentalità possiamo fare bene». Queste le parole di Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, rilasciate al termine della gara persa contro il Palermo.