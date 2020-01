«Sapevamo che dovevamo correre come matti per contrastare il Palermo, ho chiesto ai ragazzi di non avere paura. Meritavamo qualcosa di più. Rigore non fischiato? Non mi interessa, poteva starci come no. L’ arbitro era vicino all’ azione e ha giudicato così. Recrimino sul palo». Queste le parole dell’allenatore del Marina di Ragusa, Salvatore Utro, rilasciate al termine della gara persa contro il Palermo.