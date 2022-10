Intervistato da “TMW”, l’ex ds del Crotone, Giuseppe Ursino, ha parlato così in merito alla serie B e sul Palermo:

«Rispetto agli anni passati, questo di oggi è un campionato cadetto più appassionante ed equilibrato. Tutte le squadre presenti potrebbero ambire al primo posto. Per questo dico che è un’incognita. Palermo? L’ho visto giocare nelle prime di campionato. È una squadra che rientrerà assolutamente nei playoff per ambire alla Serie A. Penso che con Corini siano in buone mani».