Cengiz Under, esterno offensivo della Roma, sta per essere venduto. A confermarlo è stato il presidente del Basaksehir, club turco che avrà una percentuale sulla vendita di Under. Di seguito le parole di Goksel Gumusdag, patron della squadra turca, ai microfoni di “TRT Spor”: «Cengiz sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell’operazione, 4-5 milioni saranno per noi». Le cifre dell’operazioni si aggirano intorno ai 20 milioni di euro.