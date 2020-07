Il Palermo Calcio Popolare ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una nota davvero significativa, infatti la società palermitana ha pubblicato una foto con il tifoso più piccolo della squadra che ha aderito alla campagna “Mes que Popular” con il presidente del Palermo, Dario Mirri, grande sostenitore anche del Palermo Calcio Popolare. Di seguito la nota:

“Un vero e proprio passaggio di consegne: da Dario, sostenitore nr. 1 del Palermo Calcio Popolare lo scorso anno, a Emiliano, che quest’anno ha preso la tessera 1 della campagna “Més Que Popular”. Emiliano è il nostro sostenitore più piccolo e per noi rappresenta la speranza di poter vedere le future generazioni riavvicinarsi al calcio in maniera più genuina e romantica.

A Dario Mirri invece, che l’anno scorso sottoscrisse la causa del Genio ancora prima di divenire presidente dell’amato Palermo, la card numero 120. Proprio come gli anni( saranno appunto 120 il prossimo 1 novembre) di ciò che il Palermo Calcio Popolare ritiene sacro nel mondo del pallone.

Continua così, anno dopo anno, la crescita del progetto verderosanero. Essere Soci Sostenitori del Palermo Calcio Popolare non è sottoscrivere un abbonamento (l’ingresso alle nostre partite casalinghe è sempre stato “aggratis” ) , bensì significa sposare un modello di calcio inclusivo e accessibile a tutti, fermamente convinti che un altro calcio è possibile. Un calcio in cui una comunità con iniziative, assemblee, autofinanziamento e collette decide le sorti di una stagione, le linee guida di un’idea da perseguire. Noi ci rappresentiamo proprio cosi: birra in mano e con quella goliardia che ci contraddistingue, sui gradoni dei campi polverosi che solo il dilettantistimo può esprimere. Quell’idea nobile di calcio dilettantistico non ha nulla a che vedere, per la nostra idea di futebol, con le dinamiche del calcio moderno ed i nostri magnifici ragazzi in campo ne sono l’assoluta dimostrazione.

Sostieni il Genio da questo link http://www.palermocalciopopolare.it/?page_id=857 ed entra nell’azionariato Popolare, diventa proprietario di un ‘idea differente…proprio perché Il calcio è della gente!

Ed infine un Grazie a Emiliano, a Dario ed a tutti i nostri splendidi Sostenitori…

Lunga Vita al Calcio Popolare… Against Modern Football”.