Nel corso del Consiglio Comunale odierno, il sindaco Leoluca Orlando è intervenuto sulla questione spinosa del canone del Renzo Barbera. Di seguito le sue parole: “Con riferimento allo stadio vorrei ricordare che lo scorso anno, firmando, ho consentito l’iscrizione del Palermo al campionato. Assumendomi una responsabilità che sono pronto a prendermi sempre. C’è una proposta di delibera al Consiglio comunale predisposta dall’Assessore al Patrimonio del tempo, che prevede, in base alla normativa vigente, che debba essere chiesto come onere di concessione la somma stabilita dai tecnici, che sono i soli a decidere. Io non ho argomenti per mettere in discussione quella valutazione”.