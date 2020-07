Nel corso del Consiglio Comunale odierno, il sindaco Leoluca Orlando è intervenuto sulla questione spinosa del canone del Renzo Barbera. Di seguito le sue parole: “Nessuno ignora che il quadro è anche cambiato, nell’atto deliberativo per il Consiglio Comunale, che mi auguro venga approvato e condiviso, è dato mandato sempre agli uffici tecnici di modulare questo canone, in considerazione della circostanza che l’utilizzo dello stadio è stato interrotto, per questo non c’è pagamento di canone, per provvedimenti dell’Autorità nazionale, ed è stato ridotto il suo utilizzo proprio per le manovre anti covid. E’ chiaro che quello è il valore dell’immobile a freddo, partendo dal presupposto che si possa interamente utilizzare, laddove non si possa utilizzare bisogna procedere ad una relativa decurtazione. Peraltro attendiamo che la Regione dia indicazioni sull’articolo 11 della Legge di stabilità regionale. Voglio ringraziare la Regione per questa legge di stabilità, per questo intervento previsto dall’articolo 11 che ha messo in sicurezza la Rap, ma anche tutti i Comuni siciliani. Dico aspettiamo perché lì è possibile utilizzare una lettera dell’articolo 11 che darebbe la possibilità di utilizzare tariffe per pagare gli impianti sportivo, allora noi chiederemo alla Regione se per tariffe pagate per impianti sportivi intende la giornata di utilizzo dell’impianto sportivo da parte della società. Anche questo sarà di esame e di approfondimento. Noi (Comune di Palermo) abbiamo il contributo partecipativo che diamo a quelle società di eccellenza, cioè quelle società sportive che sono inserite in tornei nazionali e che sono per Palermo al vertice, in qualche caso questo vertice è in A1, in altri in A2, in B o in C”.