Il contributo partecipativo, è espressamente stabilito da un regolamento del consiglio comunale, è alternativo alla sponsorizzazione. Abbiamo fatto uno studio, la sponsorizzazione è consentita. C’era chi diceva non si può fare più, ma è consentita e il Consiglio Comunale valuterà se approvare un’ordine del giorno perché la competenza è della Giunta, ma aspettiamo che il Consiglio Comunale che dica se possiamo procedere o no. E’ evidente che ci assumeremo, di conseguenza, tutte le nostre responsabilità deliberano in Giunta con il confronto, se ci vorrà essere, da parte del Consiglio Comunale. Tutto questo lo dico perché è chiaro che l’eventuale sponsorizzazione, questa volta per regolamento del Consiglio Comunale, non è cumulabile con il contributo partecipativo, perché è chiaro che questo intervenuto può essere preferito dalla società, che preferisce lasciarsi libera la possibilità di farsi sponsorizzare da altri. Cosa che è accaduta per esempio per alcune squadre che hanno deciso di procedere in questo modo. Questo è il quadro complessivo che verrà illustrato dal capo di gabinetto.