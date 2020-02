L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’attaccante del Palermo Sforzini. Con l’Fc Messina ha preso parecchie botte, mai avuto la tentazione di rispondere? «No. Siamo più attenzionati dagli arbitri rispetto agli altri, quasi preferisco prendere qualche botta che darla. Perché so che se un fallo lo commette Sforzini o Floriano, rischia di essere espulso. Anche per queste polemiche che arrivano da altre parti, c’è questo clima e bisogna subirlo un po’ per arrivare all’obiettivo della vittoria». Eppure, per il loro allenatore, l’arbitro avrebbe favorito il Palermo. «Preferisco proprio non commentare. La partita l’hanno decisa i giocatori e, come diceva un mio vecchio allenatore, chi vince esulta e chi perde spiega».