L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’attaccante del Palermo Ferdinando Sforzini. Domenica affronta la Cittanovese, la sua prima «vittima» in rosanero: c’è voglia di fare il bis? «Non penso tanto al gol, quanto ad aiutare la squadra e i compagni. Il resto viene da sé. Poi segnare per un attaccante è tutto, ma sono disposto a barattare le mie reti con l’obiettivo di tutti». Ricciardo si avvicina al rientro, i suoi gol sono un messaggio anche per lui? «Con Gianni c’è sempre stata una concorrenza leale, ci aiutiamo molto e questi gol non sono affatto un messaggio. Anzi, non c’è alcun dualismo tra di noi. L’unica cosa che conta, per entrambi, è raggiungere l’obiettivo».