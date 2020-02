L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’attaccante del Palermo Sforzini. Si sente di essere la «chioccia» all’interno del gruppo? «Sarò sincero, mi piace bastonare un po’ i giovani. Non sono un tipo che fa complimenti, anzi, sono uno di poche parole, però se dico qualcosa anche col tono rude è perché a quella persona ci tengo. Cerco di dare i miei consigli, a volta anche in maniera un po’ forte e diretta, perché è questo che fa crescere. Magari oggi qualche giovane può storcere il naso, come facevo io ai tempi, ma preferisco essere così piuttosto che dare una carezza per poi prenderlo in giro alle spalle».