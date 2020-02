L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’attaccante rosanero Ferdinando Sforzini. Quando è arrivata la svolta dopo i problemi che ha avuto? «L’infortunio mi ha penalizzato, stare fermo per quaranta giorni nel bel mezzo del campionato non è facile. Però, dopo quel rigore sbagliato col Troina, ero comunque positivo, dentro di me c’era sempre la voglia di rifarmi, anche perché questa chance per me è troppo importante. Devo sempre dimostrare di poter far parte del Palermo». A proposito del rigore col Troina, dopo quella gara è subentrato il panico per la risalita del Savoia? «È normale, la loro rimonta ci ha fatto perdere qualche sicurezza. Noi però, più che guardare loro, dobbiamo pensare al nostro campionato, cercando di fare risultato ogni domenica. Se facciamo quel che dobbiamo fare, possiamo tranquillamente arrivare al nostro obiettivo».