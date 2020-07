Notizia terribile quella diffusa negli ultimi minuti. Sono morte due persone a Palermo, colpita questo pomeriggio da una terribile bomba d’acqua che ha allagato praticamente l’intera città. Le zone più colpite sono stati i sottopassaggi di viale Regione Siciliana ed è proprio in uno di questi che hanno perso la vita due persone, rimaste bloccate nell’auto sommersa dall’acqua. I sommozzatori sono ancora al lavoro per recuperare i corpi. All’interno c’erano anche due bambini in ipotermia, sopravvissuti e adesso ricoverati in ospedale. A darne notizia è Sky Tg 24. Grande mobilitazione per questo evento tragico che ha colpito la città di Palermo, si attendono ulteriori aggiornamenti.