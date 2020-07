Con uno degli ormai consueti video su Instagram, il patron della Ternana Stefano Bandecchi ha fatto un punto della situazione in casa rossoverde. Ecco le sue parole, riportate da “Tuttoc.com”: «Abbiamo fatto parlare una marea di gente che si è sfogata, dicendomi che me ne devo andare, devo riconsegnare le chiavi, c’è tanta gente che ha trovato soddisfazione nel dirmi che sono un pirla e nel dare del pirla al potente senza nemmeno guardarlo in faccia. Questo è positivo, sono contento di aver creato buonumore in qualcuno, speriamo faccia bene alla loro gioia mentale. Dovrò dare una delusione a qualcuna di queste persone: non ho nessuna intenzione nè di andarmene nè di riconsegnare le chiavi, a meno che non mi chiami a sè Dio. Ho intenzione di rifarmi il prossimo anno. Un bilancio sulla stagione? Chiaramente non è di mia completa soddisfazione anche se il quinto posto ed il punteggio sono i il miglior risultato degli ultimi anni. Però non abbiamo concluso nulla, perchè dobbiamo rifare il campionato di serie C e tirare fuori i piedi dal pantano.Cercheremo di fare il campionato nel miglior modo possibile, col miglior risultato. Cosa succederà lo deciderà il tribunale verde, il campo e speriamo torni la possibilità di giocare con i tifosi, perchè scendere in campo senza pubblico è una cosa mostruosa».