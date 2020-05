«Secondo me si potrà concludere regolarmente questo campionato: ci ritroveremo di fronte a situazioni nuove e anomale, ma speriamo di poter arrivare alla fine. Gli stipendi? Cerchiamo di salvaguardare i contratti più bassi, quelle categorie che guadagnano meno di 1.500 euro al mese. Sono allenatori con i cui stipendi fanno campare le famiglie e ad oggi non hanno visto un soldo. Non mi sembra umano». Queste le parole del presidente dell’assoallenatori, Renzo Ulivieri, rilasciate ai microfoni di “Radio Anch’io” in merito alla ripresa del campionato di Serie A.