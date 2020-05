La Serie B si prepara alla ripartenza, ma come tutti i campionato dovrà seguire le regole anticontagio. Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere Adriatico” ai giocatori non sarà permesso nessun saluto, nessuna esultanza al gol, in più le mascherine si dovranno tenere fino al calcio d’inizio. I calciatori saranno a distanza anche in panchina e gli ingressi delle due squadre saranno separati.