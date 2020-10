La FIGC ha deliberato lo svincolo dei calciatori del Trapani, tra cui l’ormai prossimo acquisto rosanero Luperini: “Preso atto del provvedimento di esclusione del campionato di Serie C, stagione sportiva 2020-21, disposto nei confronti della società TRAPANI CALCIO SRL, visto l’art. 110 delle N.O.I.F., delibera lo svincolo d’autorità dei calciatori professionisti e dei calciatori giovani di serie in addestramento tecnico tesserati per la società TRAPANI CALCIO SRL”.