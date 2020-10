L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport: «Juventus-Napoli? Sarebbe stato meglio trovare una soluzione condivisa: non è stato un grande spettacolo. Quanto avvenuto con il Genoa ha creato un precedente che obbliga tutti a una maggiore responsabilità. Finora il protocollo è stato preso un po’ alla leggera, molte squadre non hanno fatto la bolla dopo aver trovato un positivo, ma una quarantena molto soft con ritorno a casa, consentita proprio dalle Asl.

Ora è necessaria una stretta generale, tornando a un rigoroso e puntuale rispetto di quanto era previsto e validato. Dal lato sportivo invece le decisioni sono pienamente autonome, in questo caso spettano a Lega serie A e Figc: non può il governo stabilire se dare o meno penalità alle squadre in tema. La serie A deve essere ripensata di classifica o di risultato».