Edgar Barreto torna dopo 13 anni nel club che l’ha fatto esordire nel calcio europeo. Il centrocampista paraguayano ha firmato per il NEC Nijmegen, squadra in cui ha militato dal 2004 al 2007, prima di approdare in Italia. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, l’ex rosanero ha firmato un contratto di un anno più opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Successivamente potrà avviare una nuova carriera da tecnico nelle squadre giovanili.