Il terribile nubifragio che si è scagliato sulla città di Palermo non ha fatto altro che amplificare le problematiche già esistenti all’interno del capoluogo siciliano. Come per esempio la situazione del cimitero dei Rotoli. Stando a quanto riferito da “Ilsicilia.it”, le salme, più di 500 accatastate in numerose stanze e depositi, mostrano i segni evidenti dell’allagamento. Le bare evidenziano come ieri sera anche le salme del cimitero sono state vittime dell’alluvione che ha creato numerosi danni nel capoluogo siciliano. L’odore nauseabondo non abbandona quelle stanze. Stando alle parole dell’assessore D’Agostino, l’emergenza dovrebbe terminare entro settembre. Ma voci di corridoio sono convinte che le parole dell’assessore renziano di Orlando sono troppo ottimiste. In basso il video in questione: