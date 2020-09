Attraverso un comunicato apparso sul proprio profilo “Facebook”, il Siracusa ha reso noto di aver affidato la panchina della prima squadra a Giovanni Ignoffo. Ecco il messaggio del cub: “WELCOME MISTER IGNOFFO! Giovanni Ignoffo è il nuovo allenatore del Siracusa. Lo scorso anno ha allenato l’Avellino in Lega Pro dopo aver maturato esperienza con le formazioni giovanili di Benevento e Palermo. Il nuovo allenatore torna in azzurro dopo l’esperienza da calciatore tra il 2010 e il 2012, quando ha anche vestito la fascia di capitano. “Sono felice di tornare a Siracusa – ha detto Ignoffo – Non vedo l’ora di cominciare”. “Buon lavoro a Giovanni Ignoffo – ha detto il patron Gaetano Cutrufo -, e buona fortuna e grazie al mio amico Marco Scifo”. In basso il post in questione.

📣 WELCOME MISTER IGNOFFO!🤝 Giovanni Ignoffo è il nuovo allenatore del Siracusa⚽️ Lo scorso anno ha allenato l'… Pubblicato da Siracusa Calcio srl su Domenica 13 settembre 2020