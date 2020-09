Il Genoa è alla ricerca di nuovi elementi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da “Sky Sport”, il club genoano sarebbe molto vicino all’ingaggio di Milan Badelj dalla Lazio. Il centrocampista classe 1989 sarà già domani in città e firmerà con i rossoblu un contratto fino al 2023.