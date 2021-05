Una possibile rivoluzione in Champions League.

Lo scrive il “New York Times”, spiegando come la UEFA stia riflettendo sull’introduzione di un nuovo format per le semifinali e le finali, che potrebbero essere disputate in futuro in un’unica sede e a distanza di una settimana le una dall’altra.





Nascerebbe così la “Champions Week”, un’intera settimana intorno alle sfide conclusive della Champions League, con concerti, eventi e altro ancora, che si spera possano generare consistenti entrate sia per la città ospitante che, soprattutto, per la UEFA stessa.