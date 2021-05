Al via l’avventura dell’ex rosanero Enzo Maresca in quel di Parma.

«Abbiamo trovato il soggetto che rispecchia i requisiti. La persona selezionata è una persona molto richiesta per il suo talento e le sue capacità. Mi ha garantito che finiremo il campionato come primi, ma qualcuno mi ha detto che era una battuta (ride, ndr). Sono emozionato di presentarvi Enzo Maresca». Parla così, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, il presidente dei ducali Kyle Krause.





Queste le immagini: