UEFA, multa al Barcellona: insulti razzisti dei tifosi al “Parco dei Principi”

Come riporta Alfredo Pedullà, la UEFA ha deciso di multare il Barcellona, con un’ammenda di 25.000 euro. Puniti i comportamenti dei tifosi blaugrana nella gara d’andata dei quarti di Champions giocato in trasferta contro il PSG.

Due tifosi, infatti erano stati arrestati a Parigi il 10 aprile per aver fatto un il saluto nazista. Al club catalano è stato anche vietato di vendere i biglietti per i suoi sostenitori per la prossima partita che disputeranno in una competizione della UEFA, sanzione sospesa per un anno dalla data della decisione.