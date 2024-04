Conference League: il Club Brugge passa 0-2 sul Paok e si qualifica, Fenerbahce-Olympiacos ai tempi supplementari. I risultati

Terminano i match di Conference League valevoli per l’accesso alle semifinali della competizione. Il Fenerbahce, costretto a dover rimontare il risultato dell’andata, la sblocca all’11’ con Kahveci. I padroni di casa cercano di sfruttare il momento favorevole ma non riescono a raddoppiare ai danni di un’Olympiacos in difficoltà. Diversa la musica per in Paok-Brugge. li ospiti, già avanti 1-0 all’andata, ipotecano la qualificazione grazie alle due reti di Jutgla al 33′ e al 45′, che permettono agli ospiti di accedere al riposo avanti 0-2.

Nella seconda frazione di gioco non cambiano i ritmi e i risultati. Entrambe le gare rimangono in linea con la prima frazione di gioco con il Fenerbahce che si giocherà l’accesso alla prossima fase contro l’Olympiacos ai tempi supplementari. Il Club Brugge invece si qualifica ai danni, appunto del Paok.