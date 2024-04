Europa League: Atalanta e Roma conquistano la semifinale, superate Liverpool e Milan. I risultati

Terminano i match di Europa League validi per le gare di ritorno dei quarti di finale. Succede di tutto in Roma-Milan (con i giallorossi avanti 1-0 all’andata), dove i padroni di casa passano dopo soli 12′ minuti grazie a Mancini, che dedica il gol a Mattia Giani, e poi raddoppiano con una prodezza di Dybala al 22′. Nella seconda frazione di gioco il Milan prova a rimettersi in gioco, ma riesce a buttarla dentro soltanto all’ 85′ dopo un cross di Leao sulla testa di Gabbia che infila un incolpevole Svilar. La Roma vince 2-1 sul Milan e riesce a conquistare l’accesso in semifinale.

L’Atalanta, forte del 3-0 dell’andata ad “Anfield”, chiude il primo tempo contro il Liverpool sotto 1-0 dopo il gol di Salah al 7′. Nella seconda frazione, gli ospiti provano a buttarsi in avanti ma con scarsi risultati. Uno sterile possesso palla non basta per mettere in difficoltà gli uomini di Gasperini che, dunque, accedono meritatamente alla fase successiva.

Roma-Milan 2-1 (Mancini 12′; Dybala 22′; Gabbia 85′)

Atalanta-Liverpool 0-1 (Salah 7′)

Marsiglia-Benfica 1-0 (Moumbagna 79′) in corso

West Ham-Leverkusen 1-1 (Antonio 13′; Frimpong 89′)