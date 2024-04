City Group, annunciato il restyling dell’Etihad Stadium di Manchester

Il Manchester City ha annunciato il restyling dell’Etihad Stadium.

Con un investimento massiccio da parte del City Group, proprietario tra le altre anche del Palermo, di circa 300 milioni di sterline e l’aumento della capienza fino a 60.000 posti. Una mossa audace che renderà lo stadio ancora più imponente e accogliente per i tifosi durante le partite.

Ma ciò che rende questo progetto ancora più eccitante sono le aggiunte extra, come la fan zone, l’hotel, il nuovo negozio del club e il museo. Questi servizi aggiuntivi non solo migliorano l’esperienza complessiva dei tifosi, ma contribuiscono anche a consolidare il legame tra il club e la città di Manchester.

In particolare, lo sky bar e la passeggiata sul tetto offriranno ai tifosi opportunità uniche per godersi non solo il calcio, ma anche la vista panoramica dello skyline di Manchester. Questi elementi aggiuntivi trasformeranno lo stadio in un vero e proprio centro di intrattenimento e un’icona della città. È bello vedere il Manchester City impegnato a creare qualcosa di speciale per i propri tifosi e per la comunità locale, rafforzando così il suo legame con la città e i suoi sostenitori.

E chissà che prima o poi un intervento sullo stadio non venga fatto anche a Palermo. D’altronde è stato lo stesso Gardini ad esprimersi in merito all’argomento nei giorni scorsi: «Una ristrutturazione dello stadio è tra i punti in agenda. Serve un impianto adeguato alle esigenze e alle caratteristiche di una società come la nostra. Il primo passo sarà definire con l’amministrazione comunale una convenzione di lungo periodo e avviare quanto prima gli interventi per elevare gli standard di sicurezza ed effettuare alcune migliorie. Noi siamo soliti parlare poco e fare tanto. Il centro sportivo è l’esempio più eclatante».