L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma su Ternana-Palermo. Lucarelli spiega «Il Palermo? Chi fa la differenza è Boscaglia». Le Fere sono contente per il mercato, dopo gli ultimi colpi Palumbo, Boben e Frascatore. Da verificare le condizioni di Mammarella per la sfida contro il Palermo. I rosa affrontano il primo bivio della stagione, dopo aver perso per infortunio Santana, Corrado e Crivello. Dal mercato Boscaglia si aspettava qualcosa di più, adesso si punta il terzino Almici.